Advocaten sekteleider Robert B. (58): beschuldigingen jarenlang misbruik gebaseerd op drijfzand

Volgens de aanklacht zou de jonge vrouw in haar leven liefst 132 keer seksueel misbruikt zijn, waarvan 64 keer als kind van nog geen 14 jaar. Ook zou zij in elk geval één keer tegen haar wil zijn vastgehouden door B.

De aanklacht is volgens de advocaten van B. louter gebaseerd op de verklaringen van de 26-jarige vrouw. ,,Ze zei jaren geleden al over exact dezelfde beschuldigingen dat ze verzonnen waren. Op deze getuige kan geen enkele beschuldiging aan het adres van onze cliënt worden gebaseerd. Dit proces zal dat aantonen’’, verklaarde Pantea Farahzadi in de rechtszaal in Kleef, vlak over de grens bij Nijmegen.

De Keulse advocate voegde na afloop van de eerste zitting nog toe over de getuige: ,,Ze zei niet alleen dat haar beschuldigingen fictief waren maar beschreef zichzelf ook als ‘misschien wel schizofreen’”, zei Farahzadi tegen RTL Duitsland.

Quote B. stelde Emma voor de keuze: haar geliefde of het klooster Rüdiger Deckers, advocaat

Vreemd gegaan

Het motief voor de ‘valse verklaring’ van de 26-jarige vrouw ligt volgens B.'s andere Duitse advocaat in de relatie die ze kreeg met een niet-lid van de Orde der Transformanten. ,,Die relatie was in strijd met de dingen die in het klooster gebeurden. Dat betekent ook dat er op een gegeven moment een botsing is geweest, simpelweg omdat haar geliefde erachter kwam dat er iets anders aan de hand was”, vertelde Rüdiger Deckers aan RTL. ,,B. stelde Emma voor de keuze: haar geliefde of het klooster. Daarmee ontstond een relatief tragisch conflict over relaties”, aldus de strafpleiter.

Robert B. beriep zich op zijn zwijgrecht en gaf alleen commentaar toen de voorzitter van de rechtbank zijn persoonsgegevens verifieerde. Bij binnenkomst van de rechtszaal verborg de zelfbenoemde profeet zijn gezicht achter een zwarte map die voor de gelegenheid was voorzien van een kijkspleet. Nadat de fotografen waren vertrokken, liet hij zijn ‘masker’ zakken. De Nederlander zwaaide naar mensen in de zaal en stak zijn duim op. Verschillende toeschouwers, vermoedelijk leden van de Orde der Transformanten, zwaaiden terug. Voordat het proces begon, knipoogde hij volgens RTL nog naar het publiek met een lichte, nauwelijks herkenbare glimlach.

Bekijk hieronder onze video over de zaak Robert B.:

Misbruikt en opgesloten

Robert B. werd medio oktober vorig jaar gearresteerd bij een grootschalige inval met tientallen agenten in het oude klooster Graefenthal in Goch, vlak over de grens bij Nijmegen. De Orde der Transformanten zou Emma daar gevangen hebben gehouden, omdat zij een geheime affaire zou hebben met een buitenstaander uit Goch. Emma stond binnen de sekte te boek als de vrouw van Robert B.

Volgens de aanklacht zou de jonge vrouw 132 keer slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door B., waarvan 64 keer als kind van nog geen 14 jaar oud. Zelf liet B. eerder al via zijn advocaat weten zich nooit schuldig te hebben gemaakt aan misbruik van kinderen of verkrachting van vrouwen binnen zijn geloofsgemeenschap. Wel geeft hij toe een relatie te hebben gehad met Emma. Al zou daar pas sprake van zijn geweest toen zij volwassen was.

Getrouwd

De orde kent een lange geschiedenis in Nederland, waarin zaken als misbruik, intimidatie en zelfs moordaanslagen een rol spelen. Oprichter en voorganger Robert B. was al jaren uit beeld totdat hij in Goch werd opgepakt na een melding ‘dat er een vrouw tegen haar wil in het klooster gevangen werd gehouden’.

De inval van de politie bracht volgens het Openbaar Ministerie in Kleef de nodige misstanden binnen de twintig jaar oude orde aan het licht. Camiel Engelen, al jarenlang lid van de orde en nu woordvoerder, verklaarde dat Emma de ‘vrouw’ is van de 33 jaar oudere Robert B. ,,Echt getrouwd voor de wet zijn ze niet, maar binnen onze organisatie wel”, zei hij begin november tegen deze site.

Volledig scherm De Nederlandse verdachte sekteleider Robert B. in de Duitse rechtbank. © ANP

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: