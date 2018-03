Afbrokkelende kust Engeland: huizen vallen in zee

Hoe een valkenjacht en een ontvoering Qatar bijna een miljard kostte

11:14 Betaalde Qatar vorig jaar ‘slechts’ 360 miljoen dollar losgeld aan de ontvoerders van gegijzelde leden van de koninklijke familie? Of was het het dubbele? Of nog veel meer? In een knappe reconstructie van de bizarre zaak komt de Amerikaanse schrijver en onderzoeksjournalist Robert F. Worth dichter in de buurt van een miljard dollar. Voor de New York Times sprak hij voor het eerst met een van de direct betrokkenen.