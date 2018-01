Afgekochte seksbom gaf interview over affaire met Trump: Hij bakte er niets van

Stormy openbaarde al in 2011 aan tijdschrift InTouch dat ze een affaire had met Donald Trump, meldt de New York Post. Het spannende samenzijn ving aan in 2006, kort nadat Trumps vrouw Melania beviel van hun zoon Barron. De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een golftoernooi in Nevada. Half juli zette Daniels een foto van zichzelf naast Trump op MySpace.



In het interview, dat nooit eerder werd gepubliceerd, staat een ding als een paal boven water: Trump bakte er niets van. ,,Het was niets bijzonders, rechttoe-rechtaan’’, verhaalt Daniels, bekend van de pornoklassieker ‘Good Will Humping’. ,,Het was één standje, precies wat je mag verwachten van iemand met zijn leeftijd.’’