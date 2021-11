Afgezette Myanmarese leider Suu Kyi krijgt dinsdag eerste vonnis te horen

Braziliaan­se politie wil 19 mensen aanklagen om damramp met 270 doden

De Braziliaanse Federale Politie wil dat negentien mensen die voor het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale en het Duitse technische inspectiebedrijf TÜV SÜD werken, worden aangeklaagd wegens opzettelijke doodslag. Vale was eigenaar van de dam in de deelstaat Minas Gerais die in januari 2019 doorbrak. Daarbij kwamen 270 mensen om het leven. TÜV SÜD was verantwoordelijk voor de veiligheidsinspecties van de dam.

27 november