Afghaanse evacués vertrekken vandaag uit Pakistan

Het gaat om een eenmalige chartervlucht om deze groep door te kunnen laten reizen naar Nederland. Vertrek uit Pakistan via commerciële lijnvluchten is niet mogelijk omdat een deel van de groep door omstandigheden niet over alle daarvoor benodigde papieren beschikt. Omdat reizigers van andere EU-landen meevliegen, zal Nederland voor een deel van de kosten een beroep doen op de Europese Unie.

De groep met eindbestemming Nederland bestaat uit enkele Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt, voornamelijk tolken. Voor hun vertrek verbleven zij ruim een week in Islamabad, waar de Nederlandse ambassade zorgde voor opvang in hostels, eerste levensbehoeften, nieuwe kleding en een luisterend oor na de lange gevaarlijke tocht die sommigen van hen hebben afgelegd.

Gevaarlijk

Er zijn tijdens de evacuaties tot nu toe in totaal 1897 mensen naar Nederland gehaald. Onder hen waren 787 Nederlanders met hun kerngezin of mensen met een verblijfsvergunning. Er zijn 459 Nederlanders of mensen met een verblijfsvergunning in Afghanistan achtergebleven. ‘Waarschijnlijk’ zijn 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven nadat de evacuatievluchten eind vorige maand waren gestopt. Met een deel van deze tolken is nog contact.