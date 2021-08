Afghaanse Nederlanders kunnen evacuatievliegtuig Kaboel niet bereiken: ‘We worden beschoten’

Dat zegt een Nederlands-Afghaanse vrouw* uit Haarlem. Met haar drie kinderen probeerde ze de hele nacht om in de buurt van de gate te komen. ,,We hebben paspoorten, die steken we ook in de lucht. Maar er is niemand die zegt: kom maar binnen. We worden weggeduwd. Het is heel erg eng. Mijn zoon en ik zijn ook lichtgewond geraakt door zo'n granaat. We hebben echt begeleiding nodig om weg te kunnen komen. Ik heb wel contact met het ministerie, maar er is nog geen volgende stap.”