Afghanistan pakt verdachte terreuraanslag campus op

Schoonzoon Erdogan neemt via Instagram ontslag uit Turkse regering

10 november De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak, de schoonzoon van president Recep Tayyip Erdogan, kondigde gisteren via Instagram zijn ontslag aan ‘wegens gezondheidsredenen’. In werkelijkheid is er vermoedelijk onenigheid tussen de twee. Na meer dan 24 uur stilte heeft het kabinet van Erdogan het ontslag van Albayrak nu aanvaard.