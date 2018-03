Afghanistan-veteraan uit Amerikaans leger uitgezet naar Mexico

Brand in winkelcentrum Siberië: minstens 37 doden, tientallen vermisten

22:19 Minstens 37 personen onder wie drie kinderen zijn vandaag omgekomen door een grote brand in een winkelcentrum in de stad Kemerovo in Siberië. Volgens lokale autoriteiten worden 69 mensen vermist. De oorzaak van de brand in het complex is niet bekend.