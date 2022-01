Afscheid van omgebrachte Dean (4): ‘Niets zal ooit nog hetzelfde zijn zonder jou’

Kleine vierhon­derd mensen nemen afscheid van Dean (4)

In en rond de Sint-Laurentiuskerk in het Oost-Vlaamse Verrebroek (Beveren) hebben 400 mensen zaterdagnamiddag de uitvaart van Dean Verberckmoes (4) bijgewoond. De kleuter werd vorige week levenloos teruggevonden op Neeltje Jans nadat twee vrienden van zijn moeder op hem zouden passen. Deans tante ‘Ananas’ las op de begrafenis een pakkende brief voor van zijn mama Elke. “Ik had je zo graag zien opgroeien tot de man die je zou worden, maar nu blijf je voor altijd mijn kleine Dean.”

29 januari