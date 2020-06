Afschuw in Nieuw-Zeeland na uitzonderlijke moord op politieagent, twee arrestaties

In Nieuw-Zeeland is vandaag voor het eerst in elf jaar een politieagent door een misdrijf om het leven gekomen. Hij werd tijdens een achtervolging in Auckland doodgeschoten. De politie heeft twee verdachten in een woning aangehouden. Hier is mogelijk ook het gebruikte vuurwapen aangetroffen.

De gewelddadige dood van de agent is bij de politie als een bom ingeslagen. Vuurwapengeweld komt in Nieuw-Zeeland bijna nooit voor. ,,Dit is zonder meer verschrikkelijk nieuws”, vertelde politiecommissaris Andrew Coster vanochtend tijdens een persconferentie. ,,We zijn in shock. Dit is het slechtste nieuws dat de politie en de familie van het slachtoffer konden krijgen.”

Tragisch

De volgens de politie ‘onverwachte en absoluut tragische’ gebeurtenis begon toen twee agenten een verdacht voertuig wilden tegenhouden voor een verkeerscontrole. De auto scheurde na het stopsein weg en probeerde met hoge snelheid te ontkomen. Op een gegeven moment lukte het de politie de auto in te halen, waarna een man uitstapte die met een ‘groot geladen vuurwapen’ op de agenten schoot.

Beide agenten raakten zwaargewond. Eén van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen, de ander werd met een schotwond in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De dader stapte na het lossen van de schoten met een andere persoon in een andere auto, een zilveren Mazda, en vluchtte in onbekende richting weg. Een voetganger werd nog door de vluchtauto geschept en raakte gewond.

,,Dit incident toont aan dat onze agenten altijd een reëel risico lopen als ze hun werk proberen te doen”, vertelde politiecommissaris Coster. ,,Ze proberen iedere dag weer het gevaar te trotseren. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ze veilig zijn.” Coster zei niet te weten wie de schutter was. Acht scholen in de directe omgeving van de schietpartij werd geadviseerd de deuren te sluiten.

Vernietigend nieuws

Massey High School, een van de omliggende scholen, meldt op de website: ,,We weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Probeer alsjeblieft geen contact op te nemen met leerlingen van de school. Iedereen zit veilig in de klas.” De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, vertelde dat de dood van de agent ‘vernietigend nieuws’ was.

,,Een politieman verliezen is iemand verliezen die voor ons allemaal werkt, maar het gaat hier ook om een familielid, iemands geliefde en vriend”, vertelde ze.

Wapenwet

Voor Nieuw-Zeeland werden vorig jaar strengere wapenwetten ingevoerd als reactie op de aanslagen in Christchurch, waarbij de rechtsextremist Brenton Tarrant 51 moskeegangers doodschoot. Direct na de aanslagen werden semi-automatische wapens verboden in Nieuw-Zeeland.

,,Het bezit van een vuurwapen is een voorrecht, geen recht”, zei premier Ardern toen. ,,Dat betekent dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat alleen eerlijke burgers een wapenvergunning kunnen krijgen.” De premier kondigde aan alle wapens in Nieuw-Zeeland te gaan registreren. Ook zullen de gevangenisstraffen langer worden voor mensen die wapens leveren aan burgers zonder vergunning. Daarnaast zal het moeilijker worden een wapen te kopen. De politie zal moeten oordelen wie in het bezit mag komen van een wapen.

In Nieuw-Zeeland zijn naar schatting 1,2 miljoen vuurwapens in omloop op een bevolking van nog geen 5 miljoen mensen. In 2009 kwam er voor het laatst een politieagent tijdens zijn werk om het leven. Een als Rambo uitgedoste Nieuw-Zeelander van Nederlandse komaf, De 51-jarige Jan Molenaar, was de dader.