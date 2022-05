Afschuw over bloedbaden VS leidt doorgaans niet tot veranderingen

De blik in de ogen van president Joe Biden zei genoeg en zijn woorden klonken gemeend: ,,Het is weerzinwekkend. Waar is onze ruggengraat, in vredesnaam? Wanneer worden we moedig genoeg om hier iets tegen te doen en op te staan tegen de (wapen)lobbys? Het wordt tijd dat we deze pijn omzetten in actie.”



Hij sprak kort na de moordpartij op de Robb Elementary School in Uvalde, in de staat Texas. Op deze basisschool schoot de 18-jarige Salvador Ramos negentien kinderen en twee leraren dood. Iedereen in het land deelt de verontwaardiging en het verdriet van de Democratische president na deze zoveelste uitbarsting van wapengeweld. Ook de Texaanse senator Ted Cruz, een Republikein, zei dat het een ‘gitzwarte dag’ was: ,,We hebben al veel te veel van deze schietpartijen gezien.”