Afval laten slingeren? Dit nationale park in Thailand stuurt bezoekers hun eigen troep na

Trump: coronavac­cin mogelijk over drie à vier weken

16 september De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren gezegd dat er mogelijk een coronavaccin is in drie à vier weken. Trump deed de uitspraak in een bijeenkomst met burgers in Philadelphia die was georganiseerd door nieuwszender ABC News. De president zei daarbij dat een eventueel vaccin snel klaar zou zijn voor distributie.