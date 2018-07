Afzien in de Antwerpse cel: niet luchten, geen bezoek en ratten in de gang

Friese getuige mesaanval Lübeck: 'Ik voelde dat zijn rugzak heet was'

8:01 Een Friezin die getuige was van de mesaanval in een bus in het Duitse Lübeck, zegt enorm geschrokken te zijn. De dader, een 34-jarige Duitser van Iraanse afkomst, verwondde tien mensen en had ook een rugzak met mogelijk brandbaar materiaal bij. ,,Ik voelde dat die rugzak heel heet was, en zag vlammen."