Agent aangeklaagd voor dood Franse tiener, stille tocht ontaardt in chaos

met VideoDe politieagent die dinsdag in de Parijse voorstad Nanterre een 17-jarige jongen doodschoot, is aangeklaagd voor doodslag door een persoon met gezag en in voorarrest geplaatst. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Een stille tocht voor Nahel liep donderdagmiddag flink uit de hand.

Een scooter met twee jongens komt aanrijden, uit een wolk van traangas. Ze kijken naar de journalisten en cameramensen op straat in Nanterre. ,,Hé!’’ roepen ze, en ze wijzen naar de camera’s. ,,Oprotten of we slaan je dood! Je mag hier niet filmen!’’

Volledig scherm Franse oproerpolitie tijdens ongeregeldheden in de Parijse voorstad Nanterre na een ‘witte mars’ ter nagedachtenis aan de 17-jarige Nahel, die dinsdag werd doodgeschoten door een agent. © ANP / EPA

Pas als de journalisten afdruipen, scheuren ze weg, de traangaswolk weer in. Overal worden stenen gegooid naar agenten. Relschoppers schieten mortiervuurwerk naar de politie. Agenten komen aan rennen en schieten nóg meer traangas af.

Een boze moeder schreeuwt naar de jongeren: ,,Hou daarmee op! Jullie verpesten het voor ons allemaal!’’ Een meisje op haar elektrische step kijkt verdwaasd rond. ,,Gisteren was ik nog in de moskee en zelfs daar zei de imam dat we kalm moesten blijven.’’

Volledig scherm Nahel's moeder (tweede van links) draagt tijdens de stille tocht voor haar zoon een T-shirt met de tekst: Gerechtigheid voor Nahel. © ANP / EPA

Relschoppers

De stille tocht voor de dinsdag doodgeschoten Nahel begon rustig maar eindigde met chaos, rennende mensen en stenen gooiende jongeren. Er waren ruim 6000 mensen op de been: jong en oud, scooterjongens en gezinnen met kleine kinderen. Waarom ze er waren? ,,Omdat we boos zijn op de politie!’’ zei een oudere man.

Onder de deelnemers waren volgens de politie zo’n duizend relschoppers. De moeder van Nahel werd rondgereden op een soort bestelbus. Ze zwaaide naar de menigte op straat.

De mars had eigenlijk vreedzaam moeten verlopen. Na twee nachten van rellen verspreid over Frankrijk moest dit een vreedzaam eerbetoon aan Nahel worden.

Volledig scherm © ANP / EPA

Plaats delict

De politie hield zich aanvankelijk afzijdig. Het waren de jongeren uit Nanterre die zelf de route afzetten met hun scooters en motoren. En overal werden televisiejournalisten belaagd, bekogeld en weggejaagd. ,,Geen televisie hier!’’ werd ze toegebeten. De jongeren waren letterlijk even echt de baas op straat.

Agenten hielden zich schuil in de zijstraten bij de eindbestemming van de route, maar dat duurde niet lang. Relschoppers zochten de politie op en bemiddelaars slaagden er maar mondjesmaat in om de gemoederen te bedaren.

Die jongeren vertrouwen niemand meer, de politie niet, de politiek niet. Dit is hun manier om hun stem te laten horen

Eenmaal aangekomen op het eindpunt, de plaats waar Nahel werd neergeschoten, sloeg de vlam in de pan. Alle opgekropte woede kwam naar buiten en sommigen gebruikten het moment om, diep verstopt in een capuchon, gewoon rotzooi te trappen. ,,Ik keur het niet goed, maar ik snap het wel’’, zei een vrouw die weg moest rennen voor de traangasgranaten. ,,Die jongeren vertrouwen niemand meer, de politie niet, de politiek niet. Dit is hun manier om hun stem te laten horen.’’

Volledig scherm © ANP / EPA

Verkeerscontrole

Nahel zat dinsdagochtend achter het stuur van een gele Mercedes die moest stoppen voor een verkeerscontrole door twee motoragenten. Aanvankelijk verklaarde de politie dat een van de agenten had geschoten toen de bestuurder op hen in reed. In een via sociale media verspreid filmpje was echter te zien dat een agent op de voorruit leunde en Nahel van dichtbij onder schot hield terwijl de auto stilstond. Toen de tiener zijn wagen startte en wilde wegrijden, vuurde de politieagent op de zijkant van het voertuig. Nahel werd dodelijk in zijn borst geraakt. Eerder was te horen geweest: ‘Je krijgt een kogel door je hoofd.’

De Franse president Emmanuel Macron hield donderdagochtend crisisberaad met verscheidene ministers over de onlusten. Hij sprak van ‘een niet te rechtvaardigen geweld gericht tegen instituten van de republiek‘. De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin sprak woensdag van ‘een nacht van onverdraaglijk geweld‘. Bij de rellen in meerdere steden zijn 150 mensen gearresteerd.