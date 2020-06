Agent die knie in nek George Floyd drukte voor de rechter: borgsom bedraagt 1,2 miljoen

De borgsom die de rechter hem heeft opgelegd is aanzienlijk meer dan de borgsom van 75.000 dollar (ruim 66.000 euro) voor de andere drie politieagenten die beschuldigd worden van medeplichtigheid aan Floyds dood, meldt The New York Times.



Chauvin verscheen vanavond via een videoverbinding voor het eerst voor de rechter. Hij verblijft in de zwaar bewaakte gevangenis in Oak Park Heights, 40 kilometer oostelijker. Amerikaanse media melden dat de zitting een formaliteit is en misschien niet eens de aanklacht wordt voorgelezen. Er zijn drie aanklachten, inclusief moord.



Chauvin wordt ervan beschuldigd niet opzettelijk de dood te hebben veroorzaakt, maar de aanklagers spreken wel van moord. Ze hebben het in het Amerikaanse rechtstelsel over ‘moord in de tweede’ graad. Daarbij heeft de dader wel de intentie om te doden, maar zonder voorbedachte rade. Er kan 40 jaar cel op staan.



Hij wordt ook beschuldigd van het veroorzaken van de dood door gevaarlijk optreden tegen anderen in een kwaadaardige gemoedsgesteldheid zonder respect voor mensenlevens. Het gaat dan in Minnesota over moord in ‘de derde graad’. En Chauvin wordt bovendien beschuldigd van doodslag.



De 44-jarige Chauvin hield Floyd bij zijn aanhouding tegen de grond gedrukt door zijn knie op Floyds nek te drukken. Dat duurde bijna 9 minuten lang en de laatste circa 3 minuten vertoonde Floyd geen teken van leven meer. Over de precieze doodsoorzaak zijn nog onduidelijkheden mede omdat Floyd medische problemen had en mogelijk drugs had gebruikt. Maar zonder de ruwe aanhouding was hij nog in leven geweest.