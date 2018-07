Agent die mogelijk in aanraking kwam met novitsjok blijkt gezond

De agent is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werkt voor de politie in het district Wiltshire waar een week geleden een stel, Charlie Rowley en Dawn Sturgess, ernstig ziek werd als gevolg van de stof. De politie doet in de streek onderzoek naar de herkomst van het gif dat ooit als chemisch wapen in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.



De eerste maal dat novitsjok in Salisbury opdook, was in maart bij een kennelijke moordaanslag op een voormalige Russische dubbelspion die in Salisbury woont, Sergej Skripal. Hij en zijn dochter Joelia zijn inmiddels herstellende van het gif.