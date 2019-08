Agenten gewond bij schietpartij Philadelphia, beschietingen gaan door

Toch levenslang voor schietpar­tij Blackwater

22:57 Een rechter in de VS heeft woensdag een oud-medewerker van het paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf. Nicolas Slatten zou in 2007 met drie collega’s veertien ongewapende Irakezen hebben doodgeschoten op een plein in Bagdad. In 2014 kreeg Slatten al een levenslange gevangenisstraf opgelegd, maar die werd in 2017 geschrapt. De rechter vond de straf te hoog en wilde de zaak herzien.