Akkoord over migratiecentra in de EU

Het akkoord kwam tot stand na heftig en langdurig verzet van Italië, dat al jaren voor heel Europa de klappen opvangt en zich door de rest van de EU hopeloos in de steek gelaten voelt. De nieuwe premier Conte gaf zich daardoor niet makkelijk gewonnen. President Macron wierp zich op als actief bemiddelaar. ,,Alles was lastig, het was echt heel ingewikkeld”, aldus Rutte. Maar Conte was na afloop tevreden: ,,Italië staat niet langer alleen.”



Het akkoord voorziet volgens Rutte in ‘Turkije-achtige’ asieldeals met Noord-Afrikaanse landen, die in ruil voor geld asielzoekers opvangen. Hebben ze recht op een verblijfstitel, dan worden ze alsnog via een luchtbrug naar Europa overgebracht, de rest moet terug naar zijn of haar land van herkomst. Maar ook op het Europese vasteland komen op vrijwillige basis opvangcentra. Rutte: ,,Voor de hand ligt: in aankomstlanden."



Ook daar worden asielzoekers geschift die - nadat is vastgesteld dat ze recht hebben op een verblijfstitel - worden doorgeleid. Maar wel op vrijwillige basis en niet zoals in de oorspronkelijke plannen verplicht, tot vreugde van de Oost-Europeanen. ,,Een zeer goed compromis”, aldus de Poolse premier Morawiecki.