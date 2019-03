'Al 15 doden door langdurige stroomuitval Venezuela; ook ziekenhuizen zonder stroom’

,,De situatie van mensen die dialyses moeten ondergaan is kritiek. Momenteel werkt 95 procent van de dialysemachines niet meer. Dat kan morgen al 100 procent zijn”, aldus directeur Francisco Valencia van Codevida. Volgens Valencia overleden negen patiënten in de staat Zulia, twee in de staat Trujillo en vier in het Pérez Carreño-ziekenhuis van Caracas.

De directeur maakt zich grote zorgen over het stroomgebrek. ,,De paar machines die nog werken door noodgeneratoren, dreigen binnenkort ook zonder brandstof te komen zitten.”

Al sinds donderdag heeft een groot deel van het land geen stroom meer. In het begin van de storing was bijna nergens stroom in Venezuela, inmiddels is een deel hersteld. Volgens de regering gaat het om een ‘elektriciteitsoorlog’ onder aanvoering van de Verenigde Staten en oppositieleider Juan Guaido, de zelfverklaarde president van het land.

Cyberaanval

De grootste elektriciteitscentrale van Venezuela, de hydro-elektriciteitscentrale van Guri, die 80 procent van de energie levert in Venezuela, zou door sabotage zijn lamgelegd. President Nicolás Maduro spreekt van een cyberaanval. ,,Zo'n 70 procent van de elektriciteit was juist hersteld toen we ‘s middags te maken kregen met een andere cyberaanval. Ze wiste alle vooruitgang uit die we hadden geboekt”, zei Maduro vrijdag tegen duizenden aanhangers in Caracas.

Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering er echter van de stroomuitval te veroorzaken. Ook sommige experts zeggen dat de stroomstoring te wijten is aan een gebrek aan investeringen in de onderhoud en infrastructuur.