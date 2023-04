Al 354.000 doden en gewonden gevallen tijdens oorlog in Oekraïne volgens gelekte documenten

Het is niet duidelijk of de gelekte plannen authentiek zijn, maar volgens experts lijkt het er wel op. Toch bepaalde delen ervan. Andere zouden duidelijk aangepast zijn.

Data

Daarnaast zou Rusland al 2.048 tanks en 3.900 pantserinfanterievoertuigen verloren hebben in de strijd, waar de cijfers voor Oekraïne 468 tanks en 1.020 pantserinfanterievoertuigen bedragen. Rusland zou er naar schatting nog respectievelijk 419 en 2.928 over hebben, Oekraïne bijna dubbel zo veel: 802 en 3.498. Rusland heeft wel de overhand als het gaat om gevechtsvliegtuigen en luchtverdediging.

Een ander document met de titel ‘Strijd om de Donbas-regio zal waarschijnlijk een patstelling tegemoet gaan in 2023’ stelt duidelijk dat het einde van het conflict nog lang niet in zicht is. Rusland lijkt immers niet in staat om de Donbas in het oosten van Oekraïne dit jaar nog in te nemen.