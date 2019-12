Al 53 doden door mazelenuitbraak op Samoa; meesten zijn jonger dan 4 jaar

Australië: China houdt landgenoot in onaccepta­be­le omstandig­he­den vast

5:43 De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Marise Payne, stelt dat China een in dat land geboren Australische burger in ‘onacceptabele omstandigheden’ vasthoudt. Het gaat om de oud-diplomaat en huidig journalist, blogger en academicus Yang Hengjun, die in augustus gearresteerd werd op verdenking van spionage, nadat hij zeven maanden eerder in Guangzhou werd vastgehouden.