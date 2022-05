Al Jazeera-journaliste doodgeschoten bij strijd Westelijke Jordaanoever: ‘Een flagrante moord’

Journaliste Shireen Abu Akleh, een bekende verslaggeefster van de Arabische zender Al Jazeera, is vanochtend omgekomen tijdens vuurgevechten tussen het Israëlische leger en Palestijnse strijders op de Westelijke Jordaanoever. De nieuwszender en de Palestijnse autoriteiten zeggen dat ze is gedood door het Israëlische leger. Premier Naftali Bennett van Israël wijst naar Palestijnse schutters.

Abu Akleh deed verslag van een inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin. Bij een confrontatie tussen het Israëlische leger en gewapende Palestijnse strijders kreeg ze een kogel door het hoofd, aldus de Palestijnse autoriteiten. Twee andere journalisten zouden gewond zijn geraakt. Het gaat om een producer van Al Jazeera en een journalist van een Palestijnse krant.



Een fotograaf van het Franse persbureau AFP was ter plaatse toen Abu Akleh stierf. Die bevestigt dat de 51-jarige vrouw is doodgeschoten door Israëlische militairen en meldt dat ze een persvest droeg. Het Israëlische leger heeft gezegd dat journalisten mogelijk zijn geraakt door schoten van Palestijnen.

Het lichaam van Shireen Abu Akleh bij aankomst in het ziekenhuis in Jenin

Verantwoordelijkheid

Buitenlandminister Yair Lapid zegt de dood van Abu Akleh te betreuren en biedt aan een gezamenlijk onderzoek te starten met de Palestijnse autoriteiten.

De Israëlische autoriteiten weerspreken die lezing. ,,Volgens de informatie die wij hebben gekregen lijkt het waarschijnlijk dat gewapende Palestijnen, die in het wilde weg het vuur hadden geopend, verantwoordelijk zijn voor de onfortuinlijke dood van de journalist’’, aldus premier Bennett.

Al Jazeera roept de internationale gemeenschap op Israël verantwoordelijk te houden voor Abu Aklehs dood. ‘Bij een flagrante moord, in strijd met internationale wetten en normen, hebben de Israëlische bezettingstroepen in koelen bloede de correspondent van Al Jazeera in Palestina vermoord’, staat in een verklaring van de in Qatar gevestigde zender. De Palestijnse autoriteiten spreken van een ‘executie’.

Een cameraman bij het ziekenhuis waar Shireen Abu Akleh is binnengebracht

Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Israël Tom Nides had de vrouw de Palestijnse en Amerikaanse nationaliteit. ’Ik moedig een diepgravend onderzoek aan naar de omstandigheden rond haar dood en het verwonden van ten minste een andere journalist vandaag in Jenin’, twitterde hij.

Hoekstra geschokt

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is geschokt door de dood de journaliste. ‘De vrijheid van de pers en de veiligheid van journalisten zijn onmisbaar voor vrije en democratische samenlevingen. Waar dan ook ter wereld. De feiten en omstandigheden moeten worden onderzocht’, laat hij weten op Twitter.