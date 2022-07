Al meer dan half miljoen ingezameld voor pizzakoerier die vijf kinderen redt uit brandend huis

Een pizzakoerier uit de Amerikaanse staat Indiana is een lokale held geworden, nadat hij vijf kinderen wist te redden uit een brandend huis. Bij een inzamelingsactie, om de ziekenhuiskosten van de redder in nood mee te betalen, is al meer dan een half miljoen dollar opgehaald.

Het was iets na middernacht, toen pizzabezorger Nicholas Bostic een paar weken geleden langs een brandend huis reed in Lafayette, in de Amerikaanse staat Indiana. De 25-jarige man twijfelde geen moment en maakte meteen rechtsomkeer, richting de brand. Omdat hij de hulpdiensten niet kon bellen en geen tijd verloren wilde laten gaan besloot hij het brandende huis in te gaan, zo staat te lezen in het politieverslag.

Op de eerste verdieping trof de heldhaftige koerier vier kinderen aan tussen de 1 en 18 jaar oud, die hij uit het brandende huis haalde. Ze vertelden hem dat er nog een 6-jarig meisje was achtergebleven. Opnieuw liep de jongeman de vlammenzee in. Maar op de bovenverdieping, waar hij de anderen had gevonden, kon hij niemand vinden. Intussen was de benedenverdieping al gehuld in een dikke rookpluim, waardoor Bostic geen andere mogelijkheid zag dan ontsnappen via een raam. Net op dat moment hoorde hij beneden het meisje schreeuwen.

‘Als een oven’

,,Nicholas vertelde me dat hij op dat moment een gesprek had met zichzelf", vertelt een woordvoerder van de politie. ,,Hij wist dat hij daar was om het kind te redden. Ondanks dat het vuur en de rook hem angst aanjoegen, besloot hij om niet op te geven.” De pizzakoerier bedekte zijn mond en neus en waagde zich in de rook. Hij zag geen hand voor ogen en de hitte voelde aan ‘als in een oven’. Kruipend over de grond ging hij af op het geschreeuw van het kindje.

Toen Bostic haar eenmaal had gevonden, kon hij zich niet meer oriënteren in het huis. Met het kind in zijn armen liep hij terug naar boven, waar hij een raam brak. Voordat hij uit de brandende woning kon springen, moest hij eerst nog het been van het meisje losmaken dat in een gordijnkoord verwikkeld was geraakt. Uiteindelijk sprong hij van de eerste verdieping naar beneden, met het kindje in zijn armen. ,,Hij zorgde ervoor dat hij landde op de andere zijde dan waar hij het kind vasthield. Hij stond op van de grond en bracht het meisje in veiligheid”, vertelt de politiewoordvoerder.

Op bodycambeelden van de intussen gearriveerde hulpverleners is te zien hoe de heldhaftige man in elkaar zakt, vlak nadat hij het meisje in de armen van een ambulancier legt. Op dat moment staat het huis volledig in lichterlaaie.

Inzamelingsactie

Bostic werd overgebracht naar het ziekenhuis met een ernstige snijwond aan zijn rechterarm en met een ernstige rookvergiftiging. Volgens het politierapport was het meisje ‘op miraculeuze wijze nauwelijks verwond’. Na enkele dagen mocht ook haar redder in nood het ziekenhuis verlaten. Om de ziekenhuiskosten van de pizzakoerier te helpen betalen, besloot zijn neef een crowdfundingsactie te beginnen. In amper twee weken tijd is er al meer dan 500.000 dollar opgehaald. ,,Met Nicholas gaat het goed en hij is overweldigd door alle steun", laat zijn familie weten.

