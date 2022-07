Al ruim dubbel zoveel plofkraken in Duitse deelstaat, veel toegeschreven aan Nederlandse Audi-bende

In de eerste zes maanden van 2022 zijn in Noordrijn-Westfalen (NRW) meer dan dubbel zoveel plofkraken gepleegd als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de 44 van toen staan nu al 105 overvallen met explosieven op geldautomaten in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat, meldt de recherche.

Deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) noemt het opblazen van geldautomaten ‘een fenomeen dat ons sinds het begin van het jaar letterlijk om de oren vliegt’. De plofkraken zijn volgens hem nog gevaarlijker geworden omdat de criminelen in plaats van gas steeds vaker explosieven gebruiken om de beter beveiligde apparaten te kraken.

Vorig jaar werden in totaal 151 plofkraken geregistreerd in NRW. Dat waren er 25 minder dan in 2020, toen de teller uitkwam op 176 overvallen op geldautomaten. Dit betekende een daling van 14 procent. Als de plofkraak-intensiteit van de eerste helft van 2022 zich voortzet, dan wordt de piek van twee jaar geleden overschreden.

Leden van het speciale onderzoeksteam Heat van de deelstaatrecherche gaan ervan uit dat veel van de plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond. De rechercheurs zien echter ook herhaaldelijk Duitse verdachten als navolgers, schrijft het Duitse persbureau DPA. De Nederlandse plofkrakers staan bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Dertien arrestaties

De Duitse politie maakte afgelopen week de arrestatie van dertien vermoedelijke plofkrakers bekend. Dat gebeurde over langere tijd en was het werk van een internationaal opsporingsteam. De voorlopig laatste aanhouding vond dinsdag plaats in de buurt van Helmond. Tegelijkertijd doorzochten ongeveer honderd agenten zestien woningen in Nederland en de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts en Hessen. Daarbij werden onder meer vermoedelijke daderkleding, gestolen kentekenplaten en tientallen mobiele telefoons in beslag genomen. Alleen al in een woning in Recklinghausen, zo'n 17 kilometer boven Bochum (NRW), ging het om 35 mobieltjes. In Nederland werden ook een auto en een motor ter waarde van zo’n 40.000 euro in beslag genomen.

Aan de arrestaties gingen maanden van undercoveronderzoeken vooraf, gecoördineerd door de recherche en het Openbaar Ministerie in Osnabrück. Volgens de laatste gegevens worden zeventien leden van een Nederlandse dadergroepering verdacht van twaalf plofkraken in Duitsland, waarvan drie in Noordrijn-Westfalen. De onderzoekers schatten de schade op ruim vier miljoen euro.

Strijd

In de strijd tegen het stijgende aantal plofkraken in NRW, kondigde deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul dit voorjaar aan dat de politie 's nachts ‘met alle beschikbare manschappen’ zou gaan patrouilleren en dat een nieuw recherchebijstandsteam bij het ministerie de druk op de daders moet vergroten.

In de deelstaat staan ongeveer 11.000 geldautomaten die momenteel het voorwerp zijn van een risicoanalyse. Naast een verbetering van de veiligheidsmaatregelen, behoort ook het verwijderen van de apparaten op bijzonder bedreigde locaties tot de opties.

