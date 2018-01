Al zes jaar gevangen door moslimrebellen, maar er is hoop

Het was nog nacht toen vorige week donderdag plotseling twee mannen in de tuin van Abdusakur Tan stonden. Tan, gouverneur van de provincie Sulu in het islamitische zuiden van de Filipijnen, herkende de twee direct: de Indonesische vissers hadden al vaak in de krant gestaan sinds ze anderhalf jaar geleden waren ontvoerd door terreurbeweging Abu Sayyaf. En nu waren ze vrijgelaten. Hun familie vloog nog dezelfde dag naar de Filipijnen om de twee in de armen te sluiten.



Zal het Ewold Horn ooit ook gebeuren? Volgende week is het precies zes jaar geleden dat de nu 59-jarige vogelaar uit het Groningse Termunten werd ontvoerd door de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf. Sindsdien is - voor zover bekend - niets van hem vernomen. De ontvoerders hebben geen video op internet gezet, zoals gebruikelijk, en het ministerie van Buitenlandse Zaken zwijgt om veiligheidsredenen al jaren over de zaak. Zijn vriendin, dochter en vrienden wachten in Nederland al bijna 2.200 dagen op goed nieuws.



Er is reden tot hoop. Want hoewel Abu Sayyaf regelmatig gijzelaars doodt, en weinig ontvoeringen van de groep zo lang duurden als die van Horn, is het hoofd van de zoekactie naar Horn duidelijk: de Nederlander leeft nog. ,,Ik geef geen verdere details over zijn situatie, want dat zou onze operatie kunnen verstoren'', zei luitenant-generaal Carlito Galvez Jr. deze week tegen lokale journalisten, die hem op verzoek van deze krant ondervroegen. ,,Maar Horn is nog in leven.''