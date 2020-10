Alarm om uitsterven walvissen en dolfijnen, honderden wetenschappers eisen actie

brief expertsOnder honderden wetenschappers uit veertig landen is grote onrust ontstaan over het voortbestaan van walvissen, dolfijnen en bruinvissen. In een brandbrief roepen zij op tot wereldwijde actie om de vissen tegen uitsterven te beschermen. Voor meer dan de helft van negentig grote soorten vissen is er reden tot zorg, waarschuwen de experts.

De brief, in handen van de BBC, maakt deel uit van een groeiende beweging van wetenschappers en natuurbeschermers om mensen bewust te maken van de bedreigingen waarmee walvissen en hun kleinere familieleden, de dolfijnen en bruinvissen, worden geconfronteerd.

Experts luiden al langer de noodklok over de staat van de biodiversiteit. In de afgelopen vijftig jaar was de impact van de mensheid op de natuurlijk wereld ronduit catastrofaal: sinds 1970 is bijna zeventig procent (!) van de wilde dieren, vogels en vissen verdwenen, blijkt uit een schatting van het Wereld Natuurfonds. Vorig jaar waarschuwde het VN-panel voor biodiversiteit (IPBES) dat een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd omdat door de mens veroorzaakte activiteiten al driekwart van het land op aarde ernstig heeft aangetast.

Quote Cruciaal belang om deze iconische soorten beter te beschermen en te redden Susan Lieberman , Wildlife Conservation Society.

In net verstrikt

Veel vissen sterven omdat ze ‘per ongeluk’ in een net verstrikt raken. Volgens honderden wetenschappers, die zich van over de hele wereld nu verenigen, is het van groot belang om snel en daadkrachtig te handelen. Ze wijzen onder meer op de achteruitgang van de Noord-Atlantische walvis (de noordkaper), waarvan er nog maar een paar honderd exemplaren over zijn, en de vaquita, een bruinvis die in de Golf van Californië leeft, waarvan er vermoedelijk nog zo’n tien leven.

Volgens de experts is het haast onvermijdelijk dat deze twee soorten de Chinese rivierdolfijn achterna gaan op het pad naar uitsterven. De dolfijn, ook wel bekend als de baiji, was ooit een veel voorkomend verschijnsel in de Jangtsekiang - de langste rivier in Azië - maar wordt nu verondersteld te zijn uitgestorven.

Feiten en cijfers uit het rapport van IPBES, in 2019 - 75 procent van het aardoppervlakte is sterk veranderd door menselijk ingrijpen, net als 66 procent van de oceanen - Meer dan 40 procent van de amfibiesoorten wordt met uitsterven bedreigd - Minstens 680 gewervelde diersoorten zijn uitgestorven sinds de zestiende eeuw als gevolg van de mens - Het aantal invasieve soorten is met 70 procent gestegen sinds 1970 in 21 landen waarvan gedetailleerde cijfers bekend zijn - De omvang van verstedelijkte gebieden is verdubbeld sinds 1992

Bewustwording

Mark Simmonds, wetenschapper bij Humane Society International en initiatiefnemer van de actie, hoopt dat de brief tot bewustwording en een ‘krachtige golf van actie’ leidt. ,,Het is aan de toezichthouders, wetenschappers, politici en het publiek om onze oceanen te redden”, stelt Simmons tegen de BBC.

Hoewel getroffen populaties in de meeste delen van de wereld de kans hebben gehad om te herstellen van de georganiseerde jacht, worden ze nu geconfronteerd met talloze bedreigingen door menselijk handelen, waaronder plasticvervuiling, klimaatverandering en aanvaringen met schepen, aldus de Britse zender.

Dramatische terugval

In de brief, die is ondertekend door experts uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Afrika en Brazilië, wordt erop gewezen dat deze ‘dramatische terugval’ voorkomen had kunnen worden, maar dat ‘de politieke wil ontbrak’. ,,Het is van cruciaal belang dat regeringen aanvullende noodzakelijke acties ondernemen om deze iconische soorten beter te beschermen en te redden”, stelt Susan Lieberman van natuurorganisatie Wildlife Conservation Society.

Wereldwijd is er in elk geval genoeg werk te verrichten. Uit een vorige maand verschenen rapport van de Verenigde Naties bleek dat de aangesloten landen geen van de doelen zullen halen die ze zichzelf tien jaar geleden hebben gesteld om de natuur te behouden en de vitale soortenrijkdom van de aarde te redden.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: