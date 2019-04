Aldi-familie ruziet tot aan graf, uitsluiting familielid opgenomen in testament

De slepende ruzie in de Duitse Aldi-familie Albrecht heeft een nieuwe wending genomen. Cäcilie, de overleden vrouw van Aldi-oprichter Theo Albrecht, heeft haar schoondochter Babette in haar testament uitgeroepen tot ‘persona non grata’. Babette krijgt, als het aan Cäcilie ligt, geen cent van de Aldi-miljoenen.

De Duitse krant Bild kopt deze week behoorlijk dramatisch: ‘Geheim Testament’ – Aldi-Witwe rechnet mit ihren Enkeln ab’. De Duitse tabloid schrijft dat Cäcilie Albrecht, die vorig jaar overleed, haar schoondochter Babette in haar testament heeft uitgesloten van elke toekomstige rol in het bedrijf. Ook de vijf kinderen uit het huwelijk van Babette en de inmiddels overleden zoon van Theo Albrecht (Berthold) kunnen niks ondernemen binnen het Aldi-imperium.

De Duitse Aldi-familie leeft met zijn supermarkten al sinds 1960 publiekelijk gescheiden: de broers Karl en Theo splitsten het concern toen op in Aldi Nord en Aldi Süd. De gehele holding, die zo’n 8270 winkels telt, treedt wel gezamenlijk op richting leveranciers. Babette kwam na het huwelijk met Berthold Albrecht terecht in de familie die Aldi Nord bezit.

Beschuldiging

De weduwe van een van de Aldi-oprichters beschuldigt Babette ervan, overigens niet voor het eerst, dat ze geld van het Aldi-concern heeft misbruikt om haar flamboyante levensstijl te bekostigen. Er zou een bedrag van ruim 100 miljoen euro zijn ontvreemd uit een van de controlestichtingen van de supermarktketen.

Babette Albrecht staat erom bekend vrij ver van de sobere familiewaarden van de Aldi-familie af te staan. In de Duitse media wordt ze vaak opgevoerd als ‘die fröhliche Witwe’ ; de gelukkige weduwe. Zo is ze vaste klant op tal van society-feesten. Ze nam deel aan de Duitse versie van Dancing with the stars en is niet te beroerd om zich te laten zien op het Oktoberfest in München.

Tijdens het huwelijk met Berthold was Babette min of meer verplicht zich net zo sober te gedragen als haar man. Maar na zijn overlijden in 2012 toont Babette graag haar rijkdom in de openbaarheid.

Wraak vanuit graf

Dit blijkbaar tot ongenoegen van Cäcilie Albrecht. De inmiddels overleden vrouw van een van de Aldi-oprichters had een zetel in het bestuur van Aldi Nord en 61 procent van het kapitaal in handen. Als Cäcilie Albrecht in november 2018 overlijdt, dropt ze een bommetje vanuit haar graf, blijkt pas deze week.

In haar testament staat expliciet: ‘Ik neem de nodige maatregelen om de filosofie van onze familie te beschermen, zijnde het dienen van het consortium Aldi Nord, door eigenbelang opzij te zetten en er een bescheiden en sobere levensstijl op na te houden.’ Ze beklemtoont ook dat haar zoon Berthold zelf bij leven zijn twijfels geuit heeft over de capaciteiten van zijn kinderen om op een verantwoorde manier de leiding te nemen over het bedrijf.

Door de openbaring van het testament krijgt de vete een nieuwe en bijzonder pijnlijke wending. De postume uithaal wekt de woede van de advocaten van Babette en haar kinderen, die hiertegen zullen protesteren. De langlopende familieruzie houdt de supermarktketen in zijn greep, een interne oorlog kan de toekomst van de Aldi in gevaar brengen.