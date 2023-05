Alexandre krijgt een energiefactuur van meer dan 1 miljoen euro (!): ‘Ik dacht dat ik hallucineerde’

Op zondag 30 april viel de jaarlijkse energierekening in de brievenbus: 1.279.611,43 euro!. ,,Ik kon het niet geloven, ik dacht dat het een grap was. Ik heb drie keer gecheckt of het wel een echte brief was. En ik moest hem daarna nog eens drie keer lezen om er zeker van te zijn dat ik niet aan het hallucineren was”, vertelt Alexandre.

Hij nam onmiddellijk contact op met energieleverancier Engie. ,,Een dame van de klantendienst vertelde me dat ze niets kon doen en dat ik moest wachten tot ze met haar leidinggevenden had gesproken. Ze zei bovendien dat ik een week de tijd had om tegen de rekening in beroep te gaan.”

Ik heb niet kunnen slapen, ik voelde me er echt onwel door Alexandre

Twee stressvolle dagen zonder nieuws van Engie gingen voorbij. ,,Ik heb die dagen niet kunnen slapen, ik voelde me er echt onwel door”, zegt hij. Alexandre was de wanhoop nabij, maar enkele dagen later kreeg hij eindelijk het verlossende telefoontje. ,,Een van de medewerkers belde me op en zei dat ik de rekening niet moest betalen. Ze vertelde me dat het om een computerfout ging. Hoewel ik was gerustgesteld, kan ik de stress die ik heb doorgemaakt niet vergeten”, klinkt het.

Zo ging het mis

Engie reageert bij de nieuwssite RTL Info dat het probleem zich voordeed omdat Alexandre zonnepanelen heeft. De Waalse netbeheerder ORES zou daarvan niet op de hoogte zijn geweest, waardoor het bedrag uiteindelijk fout werd berekend. De beheerder had het verbruik van zijn zonnepanelen opgeteld in plaats van afgetrokken. Een rekenfoutje dus. Alexandre heeft geen vertrouwen meer in Engie. ,,Ik laat me niet meer voor de gek houden”, klinkt het.

De energieleverancier benadrukt dat rekeningen waarvan het bedrag extreem te hoog is in principe geblokkeerd en gecontroleerd worden.