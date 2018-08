Alle inzittenden neergestort vliegtuig Mexico hebben crash overleefd

In Mexico is een passagiersvliegtuig met 97 passagiers en vier bemanningsleden aan boord neergestort. Het toestel is gecrasht in de noordelijke deelstaat Durango. Dat gebeurde volgens de gouverneur vlak na het opstijgen van het vliegveld Guadalupe Victoria International Airport. Er zijn geen doden.

Ongeveer 85 mensen raakten gewond, van wie er 37 naar het ziekenhuis zijn gebracht, melden de Mexicaanse autoriteiten. Twee zijn er ernstig aan toe. Onder hen is de piloot, die aan zijn wervelkolom moest worden geopereerd. Ook een klein meisje heeft brandwonden opgelopen. De meeste mensen konden zelf het vliegtuig verlaten, dat deels vlam vatte door de crash.



Volgens de 47-jarige Jacqueline Flores, die met haar 16-jarige dochter in het vliegtuig zat, viel het vliegtuig vlak na het opstijgen terug op de grond. ,,We slipten over de grond, totdat het toestel stopte", vertelt ze aan persbureau AFP. ,,De bagage viel. Ik begon rook te ruiken." Ze had haar vakantie in Durango doorbracht, voordat ze terugkeerde naar Bogota, Colombia.

Storm

De Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeroméxico bevestigt op Twitter dat het om een van haar toestellen gaat. Het betreft een vliegtuig van de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer. Het toestel was op weg naar Mexico-Stad. Vlak na het opstijgen stortte het neer, op zo'n 10 kilometer afstand van het vliegveld.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Vanwege het weer wilde de piloot mogelijk de start op het laatste moment afbreken. Het had volgens de gouverneur geregend en er was een storm op komst.

Televisiebeelden tonen een vliegtuig dat in een veld ligt. Zwarte rookwolken stijgen van het toestel op.

Aeroméxico is een van de grootste Mexicaanse luchtvaartbedrijven. Eerder, in juli 1981, stortte een bedrijfsvlucht neer bij de landing in Chihuahua (in het noorden van het land) als gevolg van slecht weer. Er vielen toen 32 doden.