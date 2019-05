Alle Oostenrijkse ministers rechts-populistische FPÖ stappen op

Kurz, voorman van de conservatieve ÖVP, maakte zaterdag al bekend dat hij een punt zou zetten achter de samenwerking met de FPÖ. In september zouden er nieuwe verkiezingen komen in Oostenrijk, maar de FPÖ-ministers leggen hun werk nu al neer.



Kurz verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af.



In een interview had Kurz eerder vandaag al uitgelegd dat het onderzoek naar de video met Strache op het bordje van de minister van Binnenlandse Zaken komt. Maar volgens Kurz kan Kickl geen leiding geven aan dat onderzoek, omdat hij toen de video-opname werd gemaakt, secretaris-generaal van de FPÖ was.