Alleenstaande homoman adopteert Down-baby die door twintig gezinnen werd afgewezen

Een alleenstaande, homoseksuele man heeft een 13 dagen oude baby met het syndroom van Down geadopteerd nadat het ‘probleemkindje’ door twintig gezinnen was afgewezen. De 41-jarige Luca Trapanese uit de Italiaanse stad Napels sloot het meisje (Alba) gelijk in zijn hart en houdt sinds kort haar ontwikkeling bij op Instagram waar bijna 140.000 geïnteresseerden de twee volgen.

Trapanese deelde zijn bijzondere verhaal, dat begon in juli 2017, recent met de wereld. Volgens de barmhartige Italiaan werd Alba afgestaan door haar moeder omdat de vrouw in kwestie absoluut geen geestelijk gehandicapt kindje wilde. Daarna werd het meisje aangeboden aan ettelijke adoptieouders, maar niemand wilde haar hebben. Precies op dat moment werd in Italië een wet aangenomen waardoor alleenstaande homomannen zich voortaan ook kandidaat mochten stellen voor adoptie. ,,Ik werd overmand door vreugde en had gelijk het gevoel dat Alba mijn dochter was”, vertelde Trapanese aan onder meer de BBC. ,,Ik wist gewoon dat ik haar vader moest zijn.”

De Italiaan was volgens eigen zeggen al langer op zoek naar een gehandicapt kindje. Sinds zijn veertiende werkt Trapanese als vrijwilliger met gehandicapte kinderen en vanaf 2007 runt hij in Napels een opvang waar gehandicapten aan hun ontwikkeling kunnen werken. ,,Ik wist dat ik voldoende kennis en ervaring in huis heb om een kleintje met het syndroom van Down een mooi leven te geven.” Samen met zijn toenmalige vriend probeerde hij jarenlang tevergeefs een kindje met een beperking te adopteren. ,,Toen we uit elkaar gingen, slonken mijn kansen op adoptie aanzienlijk. ,,In het katholieke Italië is het zeer moeilijk om als alleenstaande man en homo een baby toegewezen te krijgen.”

Voldoening

Na de wetswijziging sprong hij van blijdschap een gat in de lucht en besloot zich toch weer in te schrijven als potentiële adoptieouder. En toen kwam de uiterst kwetsbare Alba op zijn pad. Nu, ruim twee jaar nadat hij de officiële voogdij kreeg toegewezen door een familierechter, heeft er geen spijt van het meisje te hebben geadopteerd. ,,Ze heeft voor een positieve revolutie in mijn leven gezorgd. Alles in mijn bestaan draait om haar en dat geeft me veel geluk en voldoening.”

Alba is inmiddels 2 jaar, groeit als kool en ontwikkelt zich volgens haar vader naar omstandigheden goed. Tot op de dag van vandaag herinnert hij zich het ontroerende moment waarin hij zijn kleine meisje voor de eerste keer in zijn armen hield. Hij en zijn dochtertje zijn, zo benadrukt hij, een geweldig team. ,,Alba heeft een zeer sterke persoonlijkheid en kan soms een beetje koppig zijn. Daardoor is ze eigenlijk nog leuker.”