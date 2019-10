‘Als ik denk aan brexitstemmers, dan denk ik aan mensen die racistisch zijn’

,,Ik ken niemand die voor brexit heeft gestemd’’, zegt Nicola Jeffs (35). Ze woont in Brighton, een Engelse kuststad ten zuiden van Londen, die als een magneet werkt op creatievelingen. Zelf doet ze PR voor kunstenaars en galeries. Bij het brexitreferendum stemde hier maar liefst 68,5 procent tegen de brexit. ,,We zijn hier ontzettend teleurgesteld in mensen die vóór hebben gestemd. Ik ben opgegroeid in een heel liberaal huishouden, waar veel aandacht was voor andere culturen in Europa. Iedereen is verbijsterd. Ik vind het heel kleingeestig dat we ons willen afsluiten, in plaats van onderdeel te zijn van iets groters. Zo zien we het allemaal. Ik kan er met mijn hoofd niet bij.”