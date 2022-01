‘Als je naar Australië wil komen, kom dan nu. Go down under!’

Dave De K.: de ‘knuffeloom’ die dode Dean (4) ontvoerde: ‘Gestoorde sadist’ die veertien jaar geleden al kindje tot de dood mishandel­de

Het was de mama van Dean Verberckmoes (4) die zondag naar de politie stapte omdat haar zoon verdwenen was met zijn ‘knuffeloom’, Dave De K. Bij het horen van die naam gingen alle alarmbellen af. Want de agenten kénden de 34-jarige ‘knuffeloom’. Veertien jaar geleden stond zijn foto al eens op alle voorpagina’s, met in grote letters ‘kinderbeul’ erboven, omdat hij het zoontje van zijn toenmalige vriendin zó hard had mishandeld dat de peuter overleed. Daarvoor zat hij tien jaar in de gevangenis, en sinds deze namiddag zit hij daar dus opnieuw. Een portret van de man die door gerechtspsychiaters omschreven wordt als “gestoord”: “Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af.”

18 januari