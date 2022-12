‘Altijd vrolijk en altijd vriendelijk’: familie en vrienden zwaar aangeslagen na plotse dood van Lise (22) na verkeersongeval

België komt muntgeld tekort, en dat komt deels door de oorlog in Oekraïne

In België is een tekort ontstaan aan munten van 5, 10 en 20 cent. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Het bedrijfsleven vraagt consumenten hun muntgeld te storten of te gebruiken om gepast mee te betalen.

