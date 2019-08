Alvin zat 36 jaar in cel voor stelen van 50 dollar, nu komt hij vrij

Een man die levenslang had en al 36 jaar in een Amerikaanse gevangenis zat voor het stelen van iets meer dan 50 dollar uit een bakkerij, wordt nu toch vrijgelaten. Dat heeft een rechter in de staat Alabama besloten.

Alvin Kennard (58) zat al meer dan de helft van zijn leven in de gevangenis. Hij stal 50,75 dollar uit een bakkerij in 1983 en kreeg voor dat relatief lichte vergrijp op 22-jarige leeftijd een levenslange gevangenisstraf opgelegd, zonder kans op vervroegde vrijlating. Die zware veroordeling werd opgelegd op basis van de toen geldende Habitual Felony Offender Act, de wet die stelde dat het na twee eerdere veroordelingen gedaan was voor criminelen (‘three strikes and you're out’).

Alvin was eerder op 18-jarige leeftijd de fout ingegaan met een inbraak en een overval. Daarvoor was hij in 1979 al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar.

Zijn levenslange straf werd afgelopen woensdag opnieuw beoordeeld door een Amerikaanse rechter. Vanwege volle gevangenissen werd de wetgeving later gewijzigd, zodat rechters die mogelijkheid hebben voor gevallen als die van Alvin Kennard. Zijn advocaat Carla Crowder stelt in Amerikaanse media dat rechter David Carpenter enkele documenten over Kennards zaak toevallig voorbij zag komen en besloot er dieper in te duiken. ,,Het was een rechter die een beetje buiten de gebaande paden trad.’’ De rechter wees Crowder vervolgens op de zaak.

Excuses

Carpenter besloot dat Kennard zijn straf had uitgezeten. Daarbij speelde het goede gedrag van de man in de gevangenis een rol.

,,Ik biedt mijn excuses aan voor wat ik heb gedaan’’, zei Kennard zelf, vlak voordat de rechter zijn besluit kenbaar maakte. ,,Het was fout. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor wat ik heb gedaan in het verleden. Ik wil alleen heel graag de mogelijkheid krijgen om het goed te maken.’’ Kennards familie schreeuwde het vervolgens uit van vreugde bij het horen van de uitspraak van rechter Carpenter.