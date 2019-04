Alweer Chinees aangehouden voor gooien ‘geluksmuntjes’ tegen vliegtuig

Vrouw ontdekt dat ze maanden­lang werd vergiftigd door collega

4:26 Maandenlang vermoedde Rong Yuan dat er iets mis was bij het ingenieursbedrijf waar ze werkte. Haar maaltijden hadden op het werk vaak een vreemde smaak en geur. Water dat ze even ergens onbewaakt had laten staan, smaakte en rook plots ook vreemd. Vaak kreeg ze acute gezondheidsproblemen op het moment dat ze iets at of dronk en ze belandde meerdere keren in het ziekenhuis.