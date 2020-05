Alweer een plofkraak in Duits grensgebied: geldautomaat opgeblazen in Aken

Voor de derde keer in vier dagen tijd hebben plofkrakers toegeslagen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ditmaal bliezen ze een geldautomaat op in de stad Aken, waar de explosie een ravage aanrichtte. Afgelopen weekend raakte een supermarkt er ook al zwaar beschadigd toen overvallers de winkelpui van een supermarkt ramden en daarna aan de haal gingen met de complete geldautomaat.

Minstens twee daders bliezen gistermorgen omstreeks half vier een geldautomaat op in een bankfiliaal aan de zuidrand van Aken. Omwonenden schrokken volgens de politie wakker van een enorme knal, die in grote delen van de stad te horen was. De drukgolf en rondvliegende brokstukken beschadigden enkele geparkeerde auto's en ruiten van omliggende woningen. De daders gingen er in onbekende richting vandoor. Een grootscheepse zoekactie waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, bleef zonder resultaat.

Zaterdagmorgen omstreeks twee uur richtten meerdere gemaskerde mannen grote schade aan bij een supermarkt in het zuiden van de stad. Met een bestelwagen reden ze de glazen pui eruit. Daarna bevestigden ze een kabel aan de geldautomaat, trokken die van zijn verankering en sleepten hem naar een tweede bestelbusje. Vervolgens hesen ze het apparaat in het voertuig en verdwenen in onbekende richting. Een grensoverschrijdende zoekactie waaraan ook de Nederlandse politie deelnam, bleef aanvankelijk zonder resultaat. Later troffen agenten in Heerlen een van de vluchtvoertuigen aan met daarin de ontmantelde geldautomaat, aldus de Akense politie.

Utrecht, Eindhoven

Maandagmorgen probeerden Nederlandse plofkrakers omstreeks 01.30 uur tevergeefs een geldautomaat op te blazen in Duisburg, een dikke 100 kilometer noordelijker. De politie arresteerde vijf verdachten: drie vermeende plofkrakers en twee vermoedelijke medeplichtigen die wachtten in een auto met Nederlands kenteken.

Drie van de vijf zitten nog vast. Een van hen komt uit Utrecht, nummer twee uit de regio Eindhoven en van de derde is geen woon- of verblijfplaats bekend, zo verklaarde een politiewoordvoerder tegenover deze site. De twee vermeende medeplichtigen werden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs dat ze iets te maken hadden met de poging tot plofkraak.

Plaag

Het kan volgens de politie niet worden uitgesloten dat de drie aangehouden Nederlanders betrokken waren bij eerdere plofkraken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Enkele daarvan vonden plaats in Duisburg. Dat was onder andere het geval op 14 en 21 april en op 14 februari. De daders gingen er telkens vandoor in een donkere stationwagen.

De afgelopen weken en maanden werden ook geldautomaten opgeblazen in onder andere Höngen, vlak over de grens bij Sittard (6 mei), Herzogenrath bij Aken (23 april), Gillrath aan de grens bij Sittard (21 april), Eschweiler bij Aken (12 februari) en Übach-Palenberg aan de grens bij Landgraaf (17 januari). Duitse media spreken van een plaag.

Audi-bende

De Duitse politie gaat ervan uit dat de plofkrakers deel uitmaken van de zogenoemde Audi-bende. Dat is geen bende in de zin van een goed georganiseerde, hiërarchische criminele organisatie maar een groep van zo’n 300 jonge criminelen die in wisselende samenstelling plofkraken pleegt in het Duits-Nederlandse grensgebied. Ze verplaatsen zich opvallend vaak in gestolen Audi’s.

Zes vermeende leden van de Audi-bende staan sinds eind april terecht in Düsseldorf. Dit voor het opblazen van een reeks geldautomaten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachten komen op één na allemaal uit Utrecht en zijn 20 tot 24 jaar oud.

Volledig scherm De volledig verwoeste geldautomatenruimte na de plofkraak in Aken, gistermorgen. © Politiefoto