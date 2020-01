Ambassade VS raadt landgenoten aan Irak te verlaten

Nederlan­der (64) ernstig gewond bij slee-ongeluk in Oostenrijk

12:27 Een 64-jarige Nederlander is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een slee-ongeluk in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. De man zou 25 meter naar beneden zijn gestort en is per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd.