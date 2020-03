Ambassadeur: ‘Honderden Nederlanders vast in Argentinië’

video Gouverneur New York sneert tijdens corona-interview naar CNN-broer: ‘Ik ben favoriete zoon van onze moeder’

18:23 Andrew Cuomo (62), de gouverneur van New York, en zijn 49-jarige broer Chris (nieuwslezer bij CNN) hebben gisteren tijdens een live-interview over het coronavirus een vrij netelige familiekwestie besproken. In de ietwat lichtzinnige slotfase van hun aanvankelijk bloedserieuze gesprek draaide het tot grote hilariteit van Amerikaanse tv-kijkers nog maar om één ding: wie is nu eigenlijk de favoriete zoon van hun moeder?