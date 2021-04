Ambassadeur Myanmar in Londen mag ambassade niet meer in

australie rouwt Opera eindigt in drama: modeont­werp­ster Carla Zampatti (78) overlijdt na val

3 april De in Hollywood geliefde modeontwerpster Carla Zampatti is deze week op 78-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar familie in een open verklaring. De Italiaans-Australische zakenvrouw kwam vorige week ernstig ten val tijdens de openingsavond van opera La traviata in Sydney. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later kwam te overlijden. Het drama maakt in Australië veel los. ,,Carla was een icoon voor de mode-industrie”, meldt minister-president Scott Morrison in een verklaring.