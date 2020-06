Amerika steeds verder op slot voor buitenlanders: Julia (24) moet terug naar Amsterdam

Julia Munsters (24) moet de VS uit, terug naar Amsterdam. Ze vertrok toen ze 18 was om in de omgeving van New York te gaan studeren, raakte begeesterd door de energie en ambitie van Amerikanen en besloot te blijven. Nog zeker zes jaar wilde ze in New York wonen en werken – de maximale looptijd van het nieuwe werkvisum dat ze deze maand zou aanvragen. Daarna overwoog ze voor een permanente verblijfsvergunning te gaan.