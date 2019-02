Amerikaan wilde aanslagen ‘in de stijl van Breivik’ plegen op Democraten

Christopher Paul Hasson (49) zou een zogeheten ‘white supremacist’ zijn, oftewel iemand die gelooft dat witte mensen superieur zijn, en het gemunt hebben op kopstukken van de Democratische Partij, waaronder Nancy Pelosi en Chuck Schumer, en Amerikaanse journalisten zoals presentator Don Lemon van CNN.

De radicale nationalist, die geobsedeerd was door neonazistische en neofascistische ideeën was sinds 2017 wapens aan het verzamelen en had een lijst opgemaakt met doelwitten. ‘Beste plaats in Washington DC om parlementsleden aan te treffen’, ‘is het hooggerechtshof beveiligd?’ en ‘burgeroorlog als Trump afgezet wordt’ waren enkele van zijn zoektermen op internet.

Bij hem thuis werden vijftien vuurwapens en tenminste 1000 stuks munitie gevonden. In een e-mail uit 2017 had hij een plan uit de doeken gedaan om een ‘biologische aanvallen’ te doen, gevolgd door een doelgerichte aanval op de voedselvoorziening.

Hij werd officieel opgepakt wegens wapen- en drugbezit maar volgens het parket is dit slechts ‘het spreekwoordelijke topje van de ijsberg’. ,,De aangeklaagde heeft de intentie onschuldige burgers te vermoorden op een in dit land zelden geziene schaal”, aldus de openbare aanklager. Hasson was van plan chaos en verwoesting te zaaien. ,,Stuur me uw geweld zodat ik het kan loslaten op hun hoofden. Leid mijn haat zodat ik een blijvende indruk kan nalaten op de wereld”, stond te lezen in een van zijn e-mails.