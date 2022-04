Amerikaans gezin ontdekt vijf beren in winterslaap onder woning: ‘We hoorden snurkgeluiden’

De huurders van een woning in Lake Tahoe in Californië hadden geen idee waar ze mee te maken hadden. Ze vroegen hun buren nog of zij kampten met geluidsoverlast, maar die hadden nergens last van. Het gezin besloot om versterking in te schakelen en belde een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van de berenpopulatie in de regio. De dierenbeschermers troffen de beren aan in een kruipruimte onder de woning.