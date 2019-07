Amerikaans Hof: bouw grensmuur mag niet worden hervat

In buik geschoten zwangere vrouw niet langer aange­klaagd voor doodslag

1:49 In de Verenigde Staten wordt een zwangere vrouw die tijdens een ruzie in de buik werd geschoten en haar baby verloor, niet langer aangeklaagd wegens doodslag. De openbare aanklager in Jefferson County in de staat Alabama zegt dat het vervolgen van Jones geen logische volgende stap in de rechtsgang is.