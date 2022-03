Amerikaans Navo-vliegtuig neergestort in Noorwegen, lot bemanning onduidelijk

De bemanning was met het vliegtuig, van het type V-22 Osprey, op trainingsmissie. Het zou rond 18.00 uur in Bodø moeten aankomen, maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk werd een zoektocht naar het vliegtuig gestart. Iets na 21.17 uur werd de plek van de crash gevonden vanuit de lucht, meldt het Noorse Aftenposten . Volgens persbureau Reuters werd vanaf de plek op de grond een hulpsignaal uitgezonden.

Hoe het met de bemanning is, is op dit moment nog onbekend. Hulpdiensten zijn over land onderweg naar de rampplek. Vanwege slechte weersomstandigheden kan die niet via de lucht worden bereikt. De politie laat weten dat het lang duurt voordat ze ter plekke zijn. De kans is groot dat het weer de komende tijd nog slechter wordt.