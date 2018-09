Amerikaans orkaancentrum schaalt Florence af, maar gevaar blijft groot

Het centrum van Florence ligt volgens het NHC nu zo'n 755 kilometer ten oost-zuidoosten van Myrtle Beach, tussen Charleston en Wilmington. Er worden windsnelheden gemeten van 205 kilometer per uur.



Hoewel de orkaan ook donderdagavond vermoedelijk weer iets aan kracht afneemt, blijft het meteorologisch instituut in Miami bij zijn waarschuwing voor extreem noodweer. Er worden huizenhoge golven en enorme hoeveelheden regen verwacht.



De voorspelling is dat de orkaan Helene de komende dagen ook in kracht afneemt, morgen al tot tropische storm, en verder in noordoostelijke richting afbuigt. Ierland moet volgende week rekening houden met harde wind en veel regen.



Ophelia volgde vorig jaar hetzelfde scenario. Isaac, die westwaarts trekt richting het Caribisch gebied, verliest ook aan intensiteit maar lijkt de Kleine Antillen nog wel te bereiken als tropische storm.