Amerikaans paar dat wapens richtte op BLM-betogers bekent schuld: ‘Ik zou het zo weer doen’

,,Het is illegaal om op een dreigende manier met wapens te zwaaien. Dit soort gedrag is onaanvaardbaar in St. Louis’’, aldus Gardner. ,,We moeten het recht om vreedzaam te protesteren beschermen. Iedere poging om dit te belemmeren door intimidatie wordt niet getolereerd’’, klinkt het. Op de aanklacht stonden celstraffen tot vier jaar.

In gevaar gebracht

Mark McCloskey, die in mei aankondigde dat hij kandidaat was voor een V.S. Senaatszetel in Missouri, was na de hoorzitting minder buigzaam. ,,Ik zou het zo weer doen,’ zei hij vanaf de trappen van het gerechtsgebouw in het centrum van St. Louis. ,,Elke keer dat een menigte me benadert, zal ik doen wat ik kan om de deelnemers in een onmiddellijke dreiging van lichamelijk letsel te brengen, want dat weerhield hen ervan mijn huis en mijn gezin te verwoesten.’’