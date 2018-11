Amerikaans stel crasht vlak na huwelijksceremonie met helikopter

Elf mensen op randje van de dood door barbecue in woning Duitsland

0:33 Elf mensen zijn in het Duitse Mönchengladbach onwel geraakt nadat er binnenshuis een houtskoolbarbecue was aangestoken. De bewoners wilden met de barbecue het huis verwarmen omdat de kachel het niet deed. Het had niet veel gescheeld of ze waren allemaal overleden.