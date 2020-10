Amerikaanse agent opgepakt na dood ongewapende zwarte man in Texas

Mondkapjes­plicht en quarantain­e­duur vanaf vandaag versoepeld in België

1 oktober Waar we in Nederland juist méér mondkapjes moeten gaan dragen, worden in België de regels juist versoepeld. Vanaf vandaag is bij onze zuiderburen niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Ook de duur van de quarantaine wordt ingekort.