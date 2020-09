Amerikaanse agent wordt vervolgd na doodschieten slapende zwarte vrouw (26)

Baby sterft in armen van moeder door afgebroken tak in Duits bos

20 september Een drama in het Harz-gebergte in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Een 32-jarige vrouw was met haar ouders en baby op weg naar een familiefeest, toen een dikke tak plots afbrak en op hen terecht kwam. De drie maanden oude baby liep ernstige verwondingen op, die hem het leven kostte. Zijn moeder ligt in coma.